"Die Politische" ist 90

Alexander Hitschfel



Ihren 90. Geburtstag feierte Gertrud Trautner bei guter körperlicher und geistiger Verfassung im Diakonie-Seniorenzentrum Johann Hinrich Wichern in der Zweibrückenstraße in Forchheim. Gebürtig ist die Jubilarin aus Engelsberg im Altvatergebirge, wo sie als eines von zwei Kindern des Ehepaares Anna und Paul Kaller zur Welt kam.

1946 wurde die Familie ausgesiedelt nach Deutschland. "Wir hatten die Wahl, ob wir nach Deutschland oder nach Schweden aussiedeln wollen", erinnert sich die Jubilarin ungern an die Zeit zurück, als sie aus ihrer Heimat vertrieben wurde. "Wir haben uns damals für Deutschland entschieden, da die Großeltern auch dort lebten", berichtet die 90-Jährige.

"Unser Transport kam erst in Marktheidenfeld in Unterfranken an", erzählt Trautner. Der Transport habe zum großen Teil aus Webern und Spinnern bestanden. Man habe dann gehört, dass man in Mainleus und Forchheim solche Berufsgruppen suche. So kam sie nach Forchheim und hat dann 36 Jahre lang in der Spinnerei gearbeitet. Mit 53 Jahren sei sie aus gesundheitlichen Gründen - die Arbeit sei hart gewesen, sagt sie - in Frühpension gegangen.

Aus der Ehe mit ihrem Johann, den sie im Jahre 1952 heiratete, gingen keine Kinder hervor. Viele Jahre lang hat das Paar im Forchheimer Norden gelebt. Johann ist vor 30 Jahren gestorben.

Seit Oktober 2017 lebt die 90-Jährige im Seniorenzentrum, wo sie schon kurze Zeit nach ihrem Einzug einen ganz besonderen Spitznamen erhalten hat. "Die Politische" werde sie dort immer genannt, erzählt Trautner mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Und für welche Partei? "Natürlich für die SPD. Unsere ganze Familie waren Sozis", verrät Trautner. Umso mehr erfreut zeigte sich die Jubilarin darüber, dass mit Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und stellvertretendem Landrat Edgar Büttner gleich zwei SPDler gratulierten. Auch wenn die Sehkraft in den letzten Jahren stark nachgelassen hat, hat die 90-Jährige ihren Lebenswillen und ihre gute Laune nicht verloren.