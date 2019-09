Die Platzwarte lassen jetzt mähen

Neukenroth — Das Platzwarte-Team des TSV Neukenroth erhielt vor kurzem hochleistungsfähige Verstärkung. Der Neuzugang ist rund um die Uhr einsatzfähig und in der Lage, bis zu 24 000 Quadratmeter Rasenfläche zu pflegen. Es handelt sich um den Bigmow der Firma Belrobotics, dem nach Firmenangaben leistungsstärksten Mähroboter weltweit. Er ist mit fünf frei schwebenden Schneidköpfen ausgestattet, die sich umgehend der Bodenform anpassen, und insgesamt 15 Edelstahl-Messer sorgen für perfektes, konstantes Mulchen. "Der mit fünf Sonaren ausgestattete Mähroboter schaltet sein Schneidsystem umgehend aus, wenn er ein Hindernis erkennt. Seine Schnittbreite von 103 cm gewährleistet somit ein einheitliches und vor allem sicheres Mähen", erklärt Olcay Kocabalkan, der das beeindruckende Gerät in Neukenroth installierte. Über App oder Computer wird der Bigmow gesteuert und die Mähzeiten für die beiden Neukenrother Rasenspielfelder können so jederzeit angepasst werden. Im Störfall werden die Platzwarte zudem automatisch per SMS informiert. Selbst die über zwei Meter Höhenunterschied zwischen Haupt- und Trainingsplatz kann der Mähroboter dank der eigens dafür geschaffenen Rampe problemlos überwinden. "Das Platzwarte-Team wird aber keineswegs arbeitslos", betont Klaus Beranek, der sich neben der Platzpflege auch seit Jahren als Juniorenbetreuer engagiert. "Auf dem gut zwei Hektar großen Areal an der Ochsenwiese gibt es auch neben dem Spielfeldrand immer was zu tun. Aber vielleicht können wir die Arbeit jetzt doch etwas entspannter angehen." wei