"Die Physiker" neu aufgelegt

Am Jack-Steinberger-Gymnasium zeigt auch diesmal die Theatergruppe der Oberstufe unter der Leitung von Ulrike Weilbach ein Stück. Die Wahl ist auf Dürrenmatts "Die Physiker" gefallen, und die Gruppe hat sich mit der Frage befasst, was Dürrenmatt wohl heute zum Thema seines Stücks gemacht hätte. Informatikerin Marissa Mayer lebt mit drei weiteren Informatikern, die sich für Bill Gates, Steve Jobs und Mark Zuckerberg halten, in der geschlossenen Abteilung der Klinik am Irrgarten. Umgeben von vielen psychisch Kranken scheinen sie in ihrer eigenen Welt zu leben. Nachdem sich zwei Morde in der Klinik ereignet haben, verliert der Inspektor langsam die Geduld. Die Aufführungen finden am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. April, jeweils ab 20 Uhr statt. Foto: Ulrike Weilbach