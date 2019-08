Sabine Streng, Pflegeberaterin der Awo-Sozialstation in Kulmbach, spricht am Mittwoch, 28. August, im Café Clatsch über die Frage "Erfahrungen und Auswirkungen des neuen Pflegestärkungsgesetz - was konnte beobachtet werden?" Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind herzlich willkommen. red