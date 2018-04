Die Pfadfinder grillen nach Gaucho-Art

Wer den Adventskalender der Adelsdorfer Pfadfinder vom Stamm Raubvögel gekauft hatte, war immer auf der Gewinnerseite. Es gab viele Gutscheine zum Beispiel für Friseurbesuche, Frühstücken mit dem Bürgermeister, Herstellen eines Lippenpflegebalsams, Eintrittskarten für Schloss Thurn und mehr.

Vor kurzem lösten die Gewinner eines Asado-Grillens - nach Art der Gauchos - ihren Gutschein am Pfadfinderheim ein. Über Buchenholzrauch legte Adelsdorfs Metzgermeister Jürgen Fleischmann leckere Rippchen, "chilli beans", "smoked potatoes" und Zwiebeln auf und vor dem Servieren garnierte er alles mit hausgemachter BBQ-Soße. Metzger "Fleischi", der Spender des Abends, war von den Jugendlichen begeistert: "Ich finde es gut, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam Zeit in der Natur verbringen und achtsam miteinander umgehen - ein Gegenpol zur heutigen schnelllebigen Zeit. Ich habe es außerdem sehr genossen, mit den Pfadfindern danach am Feuer zu sitzen und Lieder zu singen. So etwas unterstütze ich gerne! Eine tolle Gemeinschaft!"

Johanna Blum