Die Party des Jahres

Abikalypse: Das Abitur haben die Außenseiter Musti (Reza Brojerdi), Yannick (Jerry Hoffmann), Hannah (Lea van Acken) und Tom (Lucas Reiber) endlich in der Tasche. Bevor der Ernst des Lebens auf die vier Freunde wartet und sich ihre Wege vielleicht trennen, versprechen sie ihren Mitschülern leichtsinnig die krasseste Party des Jahres, um zu beweisen, dass sie keine Loser sind (99 Minuten; frei ab 12; täglich a. Do. 14.30; täglich 16.10 und 20; Fr, Sa. 22.30 Uhr). Die drei !!!: Sportskanone Franzi (Alexandra Petzschmann), Leseratte Kim (Lilli Lacher) und die modebegeisterte Marie (Paula Renzler) sind beste Freundinnen - und Nachwuchs-Detektivinnen. In den Sommerferien nehmen sie an einem Theaterprojekt teil. Während der Probe ertönen plötzlich seltsame Geräusche im Saal, das Licht beginnt zu flackern und auf dem Schminkspiegel erscheint eine Drohbotschaft. Spukt hier wirklich ein einsames Phantom und sinnt auf Rache? (99 Minuten; frei ab 0; täglich a. Do. 14.30; täglich 17.10 Uhr). Spider-Man: Far from Home 3D (frei ab 12; täglich a. Do. 14.20; täglich 16.50 und 19.50; Fr, Sa, 22.40 Uhr). - Aladdin 3D (frei ab 6; täglich a. Do. 14.20; täglich 17 und a. Mo, Mi. 19.50 Uhr). - John Wick III (frei ab 18; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Pets II 3D (täglich a. Do. 14.30 Uhr; täglich 17.10 und a. Di. 20; Fr, Sa. 22.30 Uhr). - Der König der Löwen 3D (frei ab 6; täglich a. Do. 14.20; täglich 17 und 19.50; Fr, Sa. 22.30 Uhr). - Men in Black: International 3D (frei ab 12; täglich 17 Uhr). - Drei Schritte zu dir (frei ab 12; täglich 17 und 20 Uhr). - Kleiner Aladin und der Zauberteppich (täglich a. Do. 14.20 Uhr). - Child's play (frei ab 16; täglich a. Fr, Sa. 18.30; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Glam Girls (frei ab 6; Fr, Sa. 18.10 Uhr). - TKKG (frei ab 6; täglich a. Do. 14.30 Uhr). - Annabelle III (frei ab 16; täglich 20.15; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Royal Corgi (täglich a. Do. 14.30 Uhr). - Anna (frei ab 16; täglich a. Di. 20; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Yesterday (täglich 17 und 20 Uhr). - Rocketman (frei ab 12; Di. 20; Fr, Sa. 22.40 Uhr).

Sneak-Preview: Den unbekannten Überraschungsfilm zum Sonderpreis gibt es nur am Montag um 20.15 Uhr. VHS-Film: Vom Lokführer, der die Liebe suchte: Lokführer Nurlan (Miki Manojlovic) lenkt er seinen Zug durch einen dicht besiedelten Vorort. Sobald sich der Zug nähert, bringen die Bewohner ihre Habseligkeiten in Sicherheit. Doch das gelingt nicht immer. An seinem letzten Arbeitstag verheddert sich ein besonderes Abschiedsgeschenk an Nurlans Lok: ein traumhaft schöner, blauer Spitzen-BH. Er beschließt sich auf die Suche nach der Besitzerin des Büstenhalters zu machen (90 Minuten; frei ab 6; Di, Mi. 20.15 Uhr).