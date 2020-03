Die Partnerschaft gefestigt

Die Feuerwehr Ebern besuchte die österreichische Partnergemeinde und Feuerwehr in Straß im Zillertal. Mit über 50 Mitgliedern des Feuerwehrvereins ging es dieser Tage per Bus in Richtung Österreich, genauer gesagt, nach Straß im Zillertal, wie die Feuerwehr in Ebern mitteilte.

"Seit über 40 Jahrzehnten unterhalten unsere Orte eine Städtepartnerschaft - und wir sind schon sehr stolz, dass die Feuerwehr eines der Zugpferde dieser Partnerschaft ist", sagten Zweiter Vorsitzender Joachim Wiesmann und Zweiter Kommandant Nico Sonnefeld. Jedes Jahr besuche man die Partnergemeinde und statte natürlich auch der dort stationierten Partnerwehr einen Besuch ab. Neben dem fachlichen Austausch, was Einsätze, Ausrüstung und Einsatztaktik angeht, stelle die Pflege der Kameradschaft einen wichtigen Punkt dar, teilten die beiden Führungskräfte mit.

Erste Eindrücke

Am Abend der Anreise sammelten die Eberner erste Eindrücke von der Partnergemeinde. Der folgende Tag stand ganz im Zeichen der körperlichen Ertüchtigung: Während eine Gruppe aus der Eberner Wehr die Gelegenheit zum Skifahren im Gebiet Hochzillertal nutzte, stand für die weiteren Reiseteilnehmer eine Wanderung durch das malerische Zillertal an: Unter dem Eindruck des beeindruckenden Alpenpanoramas ging es durch die Region, bevor sich Wanderer und Skifahrer am Abend zum Abendessen trafen.

Tags darauf bei einem gemeinsamen Frühschoppen mit der Feuerwehr Straß tauschten die Teilnehmer Erfahrungen. Im Sommer des Jahres will die Feuerwehr Ebern abermals das Zillertal besuchen: Dann steht die Weihe des neuen Straßer Einsatzfahrzeuges mit großem Festbetrieb an. Die Österreicher rechnen fest mit der Teilnahme der Truppe aus Deutschland, wie die FFW Ebern schilderte.

Offizielle Grüße

Stadtrat Fabian Weber überbrachte die besten Wünsche vonseiten der Eberner Stadtführung: Es sei ein absoluter Glücksfall gewesen, dass solch eine langjährige und solide Partnerschaft aus persönlichen Freundschaften vor über 40 Jahren entstanden sei, sagte er. Für die Stadt Ebern sei es ein absolutes Privileg und eine Freude, zum weiteren Gelingen dieser Partnerschaft beizutragen: "Wir freuen uns auf die nächsten 41 Jahre mit Euch als Freunde und Städtepartner", so Weber. Als Präsent von Stadt und Feuerwehrverein überreichten Zweiter Vorsitzender Joachim Wiesmann und Stadtrat Weber einen bunten Präsentkorb. red