Die "Parents" lärmen in Haßfurt

Die "Parents for Future" in Haßfurt beteiligen sich an einer vierten weltweiten Demonstration am Freitag, 29. November. Die Kundgebung startet ab 13.30 Uhr am Gymnasium und führt mit Stopps und Aktionen unterwegs bis zum Marktplatz. Die "Parents" sind eine Gruppe von Eltern, Großeltern und anderen erwachsenen Menschen, die in Solidarität zur Fridays for Future-Bewegung stehen. Ihr erklärtes Ziel ist es, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen. Das "mutlose und absolut schwache" Ergebnis des Klimakabinetts, so heißt es in der Ankündigung, habe gezeigt, dass noch viel "Überzeugungsarbeit" zu leisten sei. Treffpunkt zum Start der Klima-Demonstration ist am Tricastiner Platz. Die Teilnehmer werden aufgefordert, Fahrräder mitzubringen, sie mit Plakaten, Statements und Forderungen zu dekorieren und mit Klingel, Blechdosen oder Tröten Lärm zu machen. Wörtlich heißt es: "Wir wollen von der Politik gehört werden."

Wer die Möglichkeit hat, einen Holzschlitten mitzubringen, könne an der Aktion "Schlittenberg" teilnehmen. Die Veranstalter wollen alle verfügbaren Schlitten zu einem Berg auftürmen, um zu verdeutlichen, dass diese künftig nicht mehr gebraucht werden, da die Erderwärmung einen weißen Winter unmöglich macht. Der Künstler Herman de Vries wird auf der Demonstration ans Mikrofon treten. red