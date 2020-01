Die Orkney-Inseln im Naturkunde-Museum

"Von South Ronaldsay nach Mainland - die Hauptinseln der Orkneys", so heißt der Vortrag von Ronald Bellstedt (Gotha) und Ralf Metzdorf (Coburg), der am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr im Naturkunde-Museum stattfindet. Beide Inseln sind für Touristen leicht erreichbar und sowohl für Kulturinteressierte als auch Naturliebhaber eine Reise wert, heißt es in einer Mitteilung des Naturkunde-Museums. Der Vortrag wird am Mittwoch, 15. Januar, um 15 Uhr wiederholt. red