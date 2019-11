Die Ökumene feiert den Buß- und Bettag

Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, feiern die evangelischen Kirchengemeinden Münchaurach, Oberreichenbach und Herzogenaurach gemeinsam mit den katholischen Gemeinden einen regionalen ökumenischen Gottesdienst mit dem Titel "ÜberKreuz". Dieser findet um 19 Uhr nicht wie im Gemeindebrief angegeben in Herzogenaurach, sondern in der evangelischen Kirche in Oberreichenbach statt. Pfarrer Peter Söder aus Münchaurach führt durch den Gottesdienst und moderiert den Predigtteil. Hier werden der katholische Pfarrer Helmut Hetzel und der evangelische Pfarrer Oliver Schürrle aus Herzogenaurach mit ihren Gedanken zum Thema Beichte miteinander ins Gespräch kommen. red