Die Öffnungszeiten im Hallenbad ändern sich

Im Mai ändern sich die Öffnungszeiten im kreiseigenen Hallenbad Hofheim; dies teilte das Landratsamt Haßberge mit. Das Schwimmbad ist am Mittwoch, 1. Mai, sowie an den darauffolgenden Sonn- und Feiertagen geschlossen. Werktags gelten folgende Öffnungszeiten: Montag, 16 bis 19 Uhr; Dienstag, 8 bis 10 Uhr; Mittwoch, 18 bis 22 Uhr; Donnerstag, 18 bis 22 Uhr; Freitag, 16 bis 20 Uhr; Samstag, 14 bis 18 Uhr. Der letzte Öffnungstag in der aktuellen Hallenbadsaison ist Samstag, 18. Mai. Die Herbst-/Wintersaison 2019/20 beginnt voraussichtlich am Montag, 9. September. red