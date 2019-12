Die ÖDP tritt erstmals mit voller Liste an

In der Kreistagswahl 2020 kann die ÖDP Haßberge erstmals seit 1996 mit einer vollen Liste (60 Bewerber) antreten. Freude und Zuversicht prägten deshalb die Versammlung der Kreis-ÖDP in Ziegelanger zur Nominierung der Liste für die Wahl zum Kreistag im März 2020. Die Vorstandschaft hatte einen Vorschlag ausgearbeitet, der angenommen wurde, wie die Partei bestätigte. Die Liste ist, so war man sich in der Versammlung einig, ausgewogen. Dieter Sauer gab als Ziel aus: "Wir brauchen mindestens drei Kreisräte, um unsere Aufgaben bewältigen zu können."

Vorsitzender Stefan Zettelmeier zeigte sich erfreut darüber, dass es gelungen sei, viele Menschen für die Idee einer nachhaltigen Politik zu gewinnen. Er warf einen Blick auf die Anfänge der ÖDP im Kreis Haßberge. 1994 als Kreisverband gegründet, sei bereits 1996 Klemens Albert für die ÖDP in den Kreistag eingezogen, zunächst als Einzelkämpfer, ab 2008 im Duett mit Rainer Baumgärtner. Zettelmeier bedauerte, dass die Arbeit der beiden Kreisräte im Vergleich zu anderen Parteien von den Medien nicht immer entsprechend dargestellt werde.

Zahlreiche Anträge und Konzepte habe man seitens der ÖDP eingebracht, etwa für einen Nationalpark Steigerwald, gegen Pestizideinsatz auf landkreiseigenen Flächen, für eine gentechnikfreie Zone Landkreis Haßberge und Nachhaltigkeitskonzepte. "Um weiterhin für enkeltaugliche Politik zu streiten, wollen wir unsere Mandate im Kreistag halten und nach Möglichkeit ausbauen", gab der Vorsitzende die Zielrichtung vor. Gebot der Stunde sei der Einsatz für einen wirksamen Klimaschutz auch auf Landkreisebene

In einer Vorstellungsrunde und Aussprache wurde eine große Zahl von Vorschlägen benannt, mit denen sich der nächste Kreistag beschäftigen und gegebenenfalls Entscheidungen herbeiführen müsse. Versiegende Energiewende-Bestrebungen müssten wiederbelebt werden, hieß es. Bei der Ausweisung von Gewerbegebieten müsse darauf geachtet werden, dass die Flächenversiegelung durch intelligentere, etwa mehrgeschossige Bauweisen verringert werde.

Digitalisierung

Eine Baustelle dürfte die Digitalisierung in der Kommunalverwaltung des Landkreises werden, die Freischaltungen für die Bürger beinhalten müsse. Hier warte man allerdings in Bayern noch auf ein Informationsfreiheitsgesetz. Auch für die Landwirtschaft könne der Landkreis etwas tun etwa durch Unterstützung von Direktvermarktungskonzepten oder durch den Einsatz regionaler Biolebensmittel in den Haßberg-Kliniken. Im zwischenmenschlichen Bereich müsse darauf geachtet werden, dass das soziale Klima gepflegt werde und beispielsweise gegen die Vereinsamung älterer Menschen Initiativen geschaffen werden und eine präventive Jugendarbeit weitergeführt wird. Sozialplanung, Umgang mit behinderten Menschen, Pflege und Gesundheit würden den nächsten Kreistag beschäftigen.

Die Liste in der Reihenfolge der Pätze: Rainer Baumgärtner, Bettina Stroh, Reinhard Hümmer, Monika Schraut, Stefan Zettelmeier, Michaela Selig, Christoph Lindner, Catharina Fastenmeier, Jakob Selig, Mirjam Zettelmeier, Klemens Albert, Ruth Magenhäuser, Jürgen Werner, Silke Dellert, Andreas Ort, Mareike Fuchs, Oswald Mantel, Stefanie Dösch, Martin Bathon, Dagmar Sczesny, Heinz Zürl, Andrea Ort, Adam Wagenhäuser, Gudrun Zettelmeier, Siegfried Weidlich, Katharina Lindner, Otto Wiederroth, Birgit Michel, Reinhold Ort, Karin Kunzelmann, Robert Hager, Angelika Joachim, Arno Karner, Ute Posekardt, Robert Atzmüller, Ivonne Vernon, Rita Böhm, Frank Sczesny, Doris Greul, David Riedl, Ilse Winter, Johannes Selig, Ellen Raithel, Günter Ort, Hermann Weidner, Mathias Waldmann, Alois Wagenhäuser. Günther Röth, Wolfgang Haug, Harald Michel, Thomas Ort, Doris Kamm, Michael Peter, Martin Schmitt, Dieter Sauer, Nina Schätzlein, Reiner Memmel, Stefan Rippstein und Barnadette Schega-Schmitt. Ersatzleute sind Bernhard Zettelmeier und Renate Schneider. red