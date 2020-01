Die Nürnberger Lorenzkirche erforschen

Die Reihe "Hands on - Bambergs Forschung live" lädt Architekturinteressierte ein, die Nürnberger St. Lorenzkirche aus denkmal- und bauwissenschaftlicher Sicht genauer unter die Lupe zu nehmen: Am Freitag, 17. Januar, gibt das Team der Bamberger Bauforschung und der Passauer Informatik Einblicke in das gemeinsame Projekt "Die Nürnberger Großkirchen". Im Workshop "Geschichte im Mauerwerk" stellen die Wissenschaftler den Prozess der virtuellen Rekonstruktion vergangener Bauzustände der Kirche vor. Der kostenfreie Workshop findet von 15 bis 17 Uhr im Raum 01.12, Am Zwinger 6, an der Universität Bamberg statt. red