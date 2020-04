Die "NoNiGo"-Schnupperturniere des Golfclubs Coburg sind abgesagt

Bereits seit drei Jahren veranstaltet der Golfclub Coburg auf seiner Sportanlage in Tambach zweimal im Jahr sogenannte "NoNiGo-Turniere", die sich als Ganztages-Events für Noch-Nicht-Golfer mit großem Erfolg etabliert haben. Leider muss auch der Golfclub Coburg aufgrund der aktuellen Situation die am 14. Juni und 25. Juli geplanten beiden NoNiGo-Events für Noch-Nicht-Golfer absagen. Der Grund: Weder in der Übungsphase am Vormittag auf der Driving Range noch während des gemeinsamen Mittagessens oder beim Turnier am Nachmittag mit anschließender großer Siegerehrung auf der Club-Terrasse kann die zwingend notwendige Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern eingehalten werden. Ob ein NoNiGo-Turnier im Spätherbst nachgeholt werden kann, sei noch unklar, heißt es in einer Pressemitteilung des Golfclubs Coburg.

Auf jeden Fall aber freue sich der Golfclub Coburg darauf, im nächsten Jahr, wenn sich die Lage hoffentlich entspannt hat, wieder NoNiGo-Veranstaltungen für Interessierte aus der Region zu organisieren und dabei Noch-Nicht-Golfer auf der Sportanlage in Tambach begrüßen zu dürfen. red