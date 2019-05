Die Nöte der Migranten im Blick

Pirette Herzberger-Fofana stellte sich am Samstag in Herzogenaurach vor. Sie kandidiert für Bündnis 90/Grüne für das Europaparlament.

Pirette Herzberger-Fofana wurde in Bamako (Mali) als Tochter einer Christin und eines Muslims geboren. Als Erlanger Stadträtin und Vorsitzende des Migrantinnen-Dachverbands Migra kennt sie die Nöte der Menschen und besonders der Migranten. Sie möchte sich im Europaparlament für die soziale Absicherung von Frauen und insbesondere von Müttern in der EU starkmachen.

Auch die Themen Flucht und Afrika sind ihr sehr wichtig. Sie möchte ein starkes Gegengewicht zu den Thesen der AfD sein. "Es kann nicht sein, dass Frauen heutzutage auch in Deutschland aufgrund ihrer Hautfarbe als dümmer oder minderwertiger eingestuft werden als hellhäutige Männer", gibt sich Herzberger-Fofana kämpferisch. Sie war nicht nur in der Fußgängerzone in Herzogenaurach unterwegs, sondern war auch in der Ausstellung "Frauenzimmer" des Frauen-Netzwerks Zonta und informierte sich über das große weibliche Engagement in Herzogenaurach. ruy