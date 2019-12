Die Nibelungen sind zu Gast

Zum ersten Spiel der Rückrunde in der Bundesliga empfangen die Kegler des TSV Breitengüßbach (4.) am Samstag (14 Uhr) den abstiegsgefährdeten Tabellenletzten SKC Nibelungen Lorsch in den Frankenstuben. Der TSV möchte sich mit einem weiteren Heimerfolg seine gute Ausgangslage für 2020 erhalten.

Die Gäste aus Hessen mussten in dieser Saison bisher komplett auf ihren Leistungsträger Thorsten Gutschalk verzichten und setzten dafür immer wieder Spieler aus der Reserve ein, was sich im Tabellenplatz der Nibelungen widerspiegelt. Mit 2:16 Punkten teilen sich die Lorscher punktgleich den letzten Tabellenplatz mit dem Aufsteiger aus Hirschau, gegen den aber zuletzt mit dem ersten Sieg in dieser Saison zumindest ein kleines Erfolgserlebnis gelang. Dem "Liga-Dino" fehlen drei Punkte auf das rettende Ufer, um nach Jahren im Kegler-Oberhaus doch noch den Abstieg zu vermeiden.

Mit dem ehemaligen Nationalspieler Jochen Steinhauer, Frank Gutschalk, Jurek Osinski und Holger Walter verfügen die Hessen noch immer über reichlich Bundesligaerfahrung in ihren Reihen. So ist der routinierten Truppe in der Rückrunde noch immer alles zuzutrauen, auch wenn die Trauben in den Frankenstuben sicher recht hoch hängen werden. Der TSV zeigte sich jüngst im DKBC Pokal beim 7:1 gegen Zeil schon wieder gut erholt von der ersten Heimniederlage in dieser Saison gegen den Meister aus Zerbst und zeigte mit 3792 Kegeln erneut seine Heimstärke.

In Sachen Aufstellung wird es daher für Trainer Albert Kirizsan nur sehr wenige Gründe für eine Rotation geben, vor allem weil Manuel Bachmaier und Zoltan Hergeth weiter an ihren Verletzungen laborieren. Dennoch wird man die Partie gegen Lorsch nicht auf die leichte Schulter nehmen, zu wichtig ist das Abschneiden in der Liga im Kampf um die internationalen Plätze, gerade da im Viertelfinale des DKBC-Pokals wohl Zerbst als Gastgeber am 4. Januar auf die "Schwarz-Gelben" warten dürfte. ts