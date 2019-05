"Die Neunte" und das "Jetzt"

Dem "Jetzt" eine absolute Wertigkeit geben, Gefühlen und Ängsten Ausdruck verleihen und so der "zeitgenössischen Emotionslosigkeit" entgegenzuwirken.

Darin sieht die in Erlangen aufgewachsene freischaffende Malerin und Bildhauerin Kersten Thieler-Küchle eine der wesentlichen Inhalte und Aussagen ihres künstlerischen Wirkens. "Kunst ist für mich nicht nur eine rein ästhetische Lösung, sondern ein Mittel, Emotionen auszulösen", sagt die 62-Jährige, die seit 1995 in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) lebt und arbeitet. Ihr Stil reicht von gegenständlichen Themen bis zu abstrakten Kompositionen. Eine repräsentative Auswahl ihres bildnerischen Schaffens wird die Burgkunstadter Produzentengalerie für Gegenwartskunst vom 5. bis 19. Mai im Rahmen der Ausstellung "Die Neunte" zeigen.

Ebenso Zeichnungen des 1963 in Forchheim geborenen und seit 1991 in Bamberg arbeitenden und mehrfach ausgezeichneten Architekturfotografen Gerhard Schlötzer. Er präsentiert eine Auswahl seiner "Bleistiftzeichnungen nach Musik", die ursprünglich als Lockerungsübung und Gegenentwurf zum fotografischen Arbeitsprozess gedacht waren. Schlötzers erste Zeichnungen waren ein mehr oder minder gleichmäßig dichtes Geflecht von Linien, das sich über das gesamte Blatt zog. Die späteren Arbeiten sind kontrollierter entstanden und lassen Strukturen erkennen, die manchmal auch gegenständliche Assoziationen wecken, der Arbeitsprozess hat sich aber wenig geändert: In der Anfangsphase der Zeichnung weitgehend spontan dem Gestus der Musik folgend, entsteht ein sich langsam verdichtendes Liniengeflecht.

Der Zeichenstil lehnt sich an die Musik an; schnell oder langsam, heftiger Ausbruch oder präzise Komposition. Die Musik hilft, Redundanzen zu vermeiden, und bringt neue Ideen in das Werk ein, die fertige Zeichnung ist aber keine Visualisierung von Musik, sondern ein eigenständiges Werk, das seinen eigenen Regeln unterworfen ist. Eine Unterserie mit dem Titel: "Zeichnen mit Zeichen" verwendet als Formenvorrat zum Beispiel den Anfang von Liedtexten als Großbuchstaben, die in der richtigen Reihenfolge an beliebige Stellen des Bildes gesetzt werden und sich zu einer ineinander verschränkten Struktur ergänzen. Aber auch neuere Arbeiten, die frei dem Gestus der Musik folgen und sich zu hohen Dichten entwickelt haben, sind in Burgkunstadt zu sehen.

Ergänzt wird die Ausstellung "Die Neunte" - Vernissage am Samstag, 4. Mai, um 17 Uhr - durch Exponate der Bildhauerinnen Martina Kreitmeier (Landshut) und Claudia Katrin Ley (Meiningen) sowie der Bildhauer Denis Delauney (Memmelsdorf) und Patrick Niesel (Nürnberg). Niesel, dessen Werke oft Begegnungen und Paare in unterschiedlichen Konstellationen zeigen, hat sich auch als Gestalter von Münzen einen Namen gemacht. Insbesondere sein Entwurf der 20-Euro-Silbergedenkmünze 500 Jahre Reformation, ließ aufhorchen. Mit ihm entschied der Künstler den entsprechenden Münzwettbewerb für sich. Das Motiv zeigte ein Kopfporträt Martin Luthers, das holzschnittartig einem Gemälde von Lucas Cranach d.Ä. nachempfunden ist.