Die neuen Songs von Bruce Springsteen live

Die Geschichten und die neuen Songs von Bruce Springsteen sind am morgigen Mittwoch in der Cafébar "Karibik" in Kronach bei freiem Eintritt live zu hören. Der Kronacher Musiker "Easy Springsteen" wird ab 19.30 Uhr für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Am 14. Juni erscheint "Western Stars", das 19. Studio-Album des US-amerikanischen Singer-Songwriters Bruce Springsteen, und die vorab veröffentlichten Songs werden am Mittwoch uraufgeführt (Hörprobe unter www.youtube.com/watch?v=icJjlg5e6l8). "Easy Springsteen" nennt sich das Musikprojekt, das als Hommage an das Lebenswerk des 69-jährigen US-Musikers Bruce Springsteen gedacht ist. Das aktuelle Soloprogramm nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise von den Anfängen der Karriere des "Boss" Anfang der 70er Jahre bis hin zu Songs aus seinem späteren und aktuellen Schaffen. Interessierte Musikfans erfahren auch viel Wissenswertes zu den vorgetragenen Songs. Foto: PR