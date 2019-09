Die neuen Schulleiter bauen auf ihre Erfahrung

"Führung generiert Bildung", so beschrieb Schulamtsdirektor Wolfgang Zeis, in Anlehnung an eine Aussage von Stargeigerin Ann-Sophie Mutter, die Wichtigkeit ihrer neuen Aufgabe, der sich die sieben neuen Schulleiter und Stellvertreter für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis und in der Stadt Bamberg jetzt im Schulalltag stellen.

Respekt und Lob

Respekt und Lob für die Entscheidung, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen, gab es bei der Vorstellung im Staatlichen Schulamt auch von Landrat Johann Kalb (CSU) und Bambergs Zweiten Bürgermeister Christian Lange (CSU). Beide hoben der Pressemitteilung zufolge aber auch hervor, dass sich die Schulleiter durch ihre Erfahrungen, die sie bereits bei ihrem bisherigen Wirken gesammelt hätten, als bestens geeignet für ihre künftigen Aufgaben erwiesen und deshalb jetzt verdientermaßen am richtigen Platz stünden.

Schulrat Matthias Thiem riet den Anwesenden, die Menschen im Umfeld ihrer neuen Schule kennenzulernen und ihnen dabei die richtigen Fragen zu stellen, denn "die häufigste Fehlerursache ist die Suche nach der richtigen Antwort statt die Suche nach der richtigen Frage".

Im Anschluss führten die Schulamtsdirektoren Thomas Kohl und Wolfgang Zeis "die Neuen" noch durch das Schulamt und stellten dabei auch alle Verwaltungsangestellten und deren Aufgabengebiete kurz vor, "damit sie künftig für die jeweilige Situation gleich wissen, an wen sie sich wenden können".

Die neuen Funktionsstelleninhaber im Überblick: Monika Mühlhölzl, Rektorin Luitpoldschule; Annette Schilling, Konrektorin Rupprechtschule; Sibylle Kretzschmar, Rektorin Hirschaid; Cordula Schmeidl, Rektorin Pommersfelden; Marc-Tobias Güntsch, Rektor Breitengüßbach; Claudio Pütz, Rektor Stegaurach; Christine Agatz, Konrektorin Buttenheim. red