Die neuen Schützenkönige

Die Königsproklamation des Schützenvereins Schwabachtal Hetzles fand im Gasthaus "Mendelwirt" statt. Der Vorsitzende Werner Eck und Zweite Vorsitzende Josef Braun ehrten die Vereinsmeister.

Sieger in der Schützenklasse wurde Werner Eck mit 371 Ringen. In der Disziplin Luftpistole setzte sich Alexandra Bitter mit 372 Ringen durch. Vereinsmeister in der Schülerklasse Luftgewehr wurde Johannes Albert mit 150 Ringen (20 Schuss).

Nach Rückgabe der Königsketten durch die Altmajestäten Werner Eck (Luftgewehr Herren), Ute Eck (Luftgewehr Damen) und Christian Schütz (Luftpistole) wurden die neuen Majestäten bekannt gegeben. Mit einem hervorragenden 55,7-Teiler holte sich Anton Brendel die Königswürde. Mit Stolz nahm er die Königskette mit Urkunde in Empfang.

Ihm folgten Wolfgang Eck und Reinhold Bitter auf den Plätzen 2 und 3. Bei den Damen löste Johanna Marsching die bisherige Königin mit einem 263,5-Teiler ab. Platz 2 belegte Gauschatzmeisterin Marianne Bitter. Den Königstitel mit der Luftpistole holte sich Patrick Schütz mit einem 436,9-Teiler, gefolgt von Ehrenschützenmeister Reinhold Bitter und Mitgliederreferentin Ute Eck. Schülerkönig wurde Johannes Albert mit einem 265,8-Teiler vor Lena Distler.

Für die Sieger gab es Urkunden und Abzeichen sowie für die Majestäten im neuen Regentschaftsjahr die besten Glückwünsche. Ebenfalls erhielten die Erst- und Zweitplatzierten kleine Sachpreise. Alle Schützenköniginnen und Schützenkönige wurden mit einem Salut der Böllerschützen in ihrem Amt begrüßt.

Weiterhin wurde die Siegerehrung der Gedächtnisscheibe zu Ehren von Hans Holzmann vorgenommen. Diese gewann Marianne Bitter mit einem 119,3-Teiler vor Werner Eck mit einem 151,3-Teiler. Marianne Bitter nahm voller Stolz den Gedächtnispokal mit Urkunde und einem kleinen Sachpreis entgegen. Ebenfalls konnten sportliche Erfolge bei der Gaumeisterschaft gefeiert werden. Alexandra Bitter sicherte sich in den beiden Disziplinen Luftpistole und Sportpistole den Meistertitel bei den Damen I. In der Damenklasse III kam Ute Eck auf den dritten Platz. red