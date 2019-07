Die neuen Ministranten und die Tandems bereichern das kirchliche Leben

Die Pfarreiengemeinschaft Heilig Geist Rauhenebrach feierte ihr Pfarrfest.

Den Auftakt des Festes bildete der Gottesdienst in der vollen Kirche in Untersteinbach, den die Blaskapelle "Rauhe Ebrach" musikalisch begleitete. Dabei wurden vier Ministranten verabschiedet und 14 neue eingeführt, wie das Pfarramt mitteilte. Die neuen Ministranten gestalteten die Messe mit und legten die Lesungstexte aus, die davon sprachen, wie wichtig der Dienst vor Gott und für die Menschen sei.

Aufmerksam folgten die rund 300 Besucher dem Gottesdienst und besonders der Vorstellung der Ministranten und der Tandems, die jeweils namentlich von Pfarrer Kurt Wolf nach vorne gebeten wurden. Während der Dienst des Ministranten schon bekannt ist, musste der des Tandems erst erklärt werden.

Zwei Aufgabenfelder

Beim Tandem handelt es sich um zwei Aufgabenfelder, die zwei oder mehrere für ihre Kirche und ihre Dorfbewohner übernehmen. Da es vorwiegend um Wahrnehmung geht, werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Dienst als "Augen" bezeichnet: die Kirchengüteraugen und die pastoralen Augen. Die Kirchengüteraugen richten ihr Augenmerk auf die Kirchengüter, also vorwiegend die Kirchen, die Pfarrhäuser und die -heime in den 15 Dörfern, die zur Pfarreiengemeinschaft Heilig Geist gehören. Mindestens einmal jährlich prüfen die Kirchengüteraugen mithilfe einer langen Liste, ob an den Gebäuden etwas defekt ist, erste Schäden zu erkennen und Nachbesserungen erforderlich sind. Mithilfe dieser Liste werden die Reparaturen in Rücksprache mit dem Pfarrer, der Kirchenverwaltung, dem Bischöflichen Ordinariat und erforderlichenfalls mit dem Landesamt für Denkmalpflege angegangen. Oft sind es kleine Aufbesserungen, die die Tandems zusammen mit der Kirchenverwaltung und Dorfbewohnern leisten können.

Die pastoralen Augen

Die pastoralen Augen richten ihr Augenmerk auf die Bewohner ihres Dorfes. Das Dienstspektrum haben die Ehrenamtlichen mit dem Pfarrer abgesprochen und in einem vorbereiteten Protokoll festgehalten. So haben sie sich bereiterklärt, den hauptamtlichen Seelsorgern Bescheid zu geben. Darüber hinaus sind sie je nach Absprache bereit, selbst tätig zu werden. Beispiele hierfür sind: Trauernde nach ein paar Wochen, Kranke, frischgebackene Eltern, Neuzugezogene zu besuchen. In manchen Dörfern sollen die Ehrenamtlichen bei kirchlichen Festlichkeiten persönlich und stellvertretend für die Kirchengemeinschaft die Festbesucher begrüßen.

Pfarrer Wolf verwies dankbar darauf, dass in den 14 neuen Ministranten und den 40 ehrenamtlichen "Augen" Gottes Geist erfahrbar werde. Es sei der Geist, dem sich die Pfarreiengemeinschaft in besonderer Weise als Patron anvertraut habe. red