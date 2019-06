Die neuen Klassen der Fußballer

Die Amateurfußballer im Kreis Schweinfurt wissen nun, in welchen Klassen sie in der kommenden Saison zu Hause sind. Am Wochenende hat der Schweinfurter Kreisspielleiter Gottfried Bindrim (Wasserlosen) die "vorläufige Ligeneinteilung" veröffentlicht. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen sind in der Regel noch Veränderungen in Sachen Klassenzugehörigkeit der einzelnen Vereine zu erwarten. mis

Der Überblick

KREISLIGA SCHWEINFURT 2 TV Jahn Schweinfurt, TSV Knetzgau, 1. FC Haßfurt, FSV Krum, TV Königsberg, SG Eltmann, SV Rapid Ebelsbach, Spfr. Unterhohenried, SV Hofheim, VfR Hermannsberg, SG TSV Prappach/Oberhohenried, SG Sennfeld, DJK Oberschwappach, SG Stadtlauringen/Ballingshausen, TSV Aidhausen KREISKLASSE HASSBERGE 3 TV Haßfurt, SC Stettfeld, RSV Unterschleichach, TSV Kirchaich, FC Sand III, SC Trossenfurt/Tretzendorf, SV Sylbach, FC Neubrunn, SV Fatschenbrunn, FC 08 Zeil, SG DJK Dampfach II/TV Obertheres I, TSV Zell/ Ebersberg, SG SpVgg Untersteinbach/SC Geusfeld KREISKLASSE HASSBERGE 4 SG Ermershausen/Schweinshaupten, SG DJK Üchtelhausen/Zell, TSV Schonungen, SC Hesselbach, VfB Humprechtshausen, SV Friesenhausen, FC Nassach, TSV Burgpreppach, SG Dittelbrunn, SpVgg Hambach, SSV Gädheim, TSV Goßmannsdorf, SG Stadtlauringen/Ballingshausen II A-KLASSE SCHWEINFURT 3 TV Haßfurt II, SG TSV Forst II/SG Hausen, SV Hofheim II, SV Rapid Ebelsbach II, SG Sennfeld II, SG FSV Oberhohenried/TSV Prappach II, SG Eltmann II, SV Sylbach II, SG DJK Üchtelhausen-Zell II, SG TSV Knetzgau II/Oberschwappach II, TSV Gochsheim III, SG TV Jahn Schweinfurt II/SC 1900 Schweinfurt A-KLASSE SCHWEINFURT 4 SG SC Maroldsweisach/HSV Altenstein, Fortuna 96 Schweinfurt, SG TSV Wülflingen/1. FC Haßfurt II, SG Rügheim/Mechenried, SG SpVgg Untertheres/Ottendorf/ Buch, SG Abersfeld/Löffelsterz/Reichmannshausen, FC Kleinsteinach, SG TSV Pfaffendorf/SV Gemeinfeld, SG HSV Birnfeld/TSV Oberlauringen, SC Weyer, SV Untereuerheim, FT Schweinfurt III, FV Türkgücü Schweinfurt A-KLASSE SCHWEINFURT 5 SV Neuschleichach, SG DJK Fürnbach/TSV Dankenfeld, SG SpVgg Roßstadt/TSV Kirchaich II, SG DJK Dürrfeld/SC Obereuerheim, TSV Limbach, FC Augsfeld, SC Lußberg/Rudendorf, VfR Kirchlauter, TSV Wonfurt, SC Koppenwind, SV Mönchstockheim, FC Knetzgau, SG FSV Krum II/Spfr. Steinbach II/FC 08 Zeil II B-KLASSE SCHWEINFURT 3 RSV Unterschleichach II, VfR Hermannsberg II, SV Fatschenbrunn II, SG TSV Kirchaich III/SpVgg Roßstadt II, SG SpVgg Untersteinbach II/SG Geusfeld II, SC Trossenfurt II, Spfr. Unterhohenried II, TSV Westheim II, TSV Zell II, SG TV Obertheres II/DJK Dampfach III, FC Neubrunn II, FC Ziegelanger, TV Königsberg II, SG Aidhausen-Goßmannsdorf II B-KLASSE SCHWEINFURT 5 TSV Westheim, SG Fürnbach II/TSV Danke nfeld II, VfR Kirchlauter II, TSV Wonfurt II, SG TSV Limbach II/FC Ziegelanger II, FC Augsfeld II, SV Neuschleichach II, FC Knetzgau II, SG FSV Krum III/Spfr. Steinbach III/FC 08 Zeil III, SC Lußberg II, SG SC Koppenwind/TSV Burgwindheim, SG Dürrfeld/Obereuerheim II, Spfr. Steinsfeld B-KLASSE SCHWEINFURT 6 SG Ermershausen/Schweinshaupten II, TSV 1866/FT Schonungen II, SG Rügheim/Mechenried II, SV Friesenhausen II, SG SpVgg Untertheres II/MSV Ottendorf II/RSV Buch II, SG DJK Abersfeld/SG Löffelsterz-Reichmannshausen II, SG TSV Pfaffendorf/SV Gemeinfeld II, SG Lendershausen/SV Ostheim, FC Nassach II, TSV Burgpreppach II, SG VfB Humprechtshausen II, SG SC Maroldsweisach II/HSV Altenstein II, DJK Wettringen, SG SC Ebertshausen/SC Hesselbach III