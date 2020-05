Die Neuen in Wattendorf

Bei der konstituierenden Versammlung des achtköpfigen Gemeinderates im Rathaus von Wattendorf waren die Räte wegen der Pandemie in den vorgeschriebenen Abständen jeweils an die Stirnseiten der Tische platziert. Thomas Betz (CSU/BWG), 50-jähriger Landwirt aus Bojendorf, der als Bürgermeister der kleinsten Gemeinde des Landkreises wiedergewählt wurde, vereidigte nach der Genehmigung des letzten Protokolls die neuen Gemeinderäte Mario Heidenreich (CSU) und Monika Stark von der Wählergemeinschaft Gräfenhäusling (WGG). Mit Pia Martin von den Freien Wählern Mährenhüll (FWM) sind nun 25 Prozent der Gemeinderäte Frauen - für das konservative Wattendorf eine Sensation.

Grasser wird Zweiter

Einstimmig wurde anschließend Norbert Grasser (CSU) als Zweiter Bürgermeister gewählt und vereidigt. Dieser dankte für das Vertrauen und sagte: "In Wattendorf gibt es keine Fraktionen, es wurde immer sachlich diskutiert und anschließend auch gemeinsam ins Wirtshaus gegangen. Das soll auch weiterhin so der Fall sein."

Ausschüsse und Ämter

In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt: Thomas Reinwald (BWG) als Vorsitzender, Mario Heidenreich (CSU), Matthias Lieb (WGG) und Pia Martin (FWM). Die Gemeinde Wattendorf vertritt in der Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld - neben Bürgermeister Betz - Michael Düthorn (WGG). Verbandsräte im Zweckverband zur Wasserversorgung der Rothmannsthaler Gruppe wurden Altbürgermeister Rudolf Krapp, Mario Heidenreich und Reinhold Lauer. In die Schederndorfer Gruppe wurden entsandt Georg Schmitt, Michael Düthorn und Martin Lieb. Matthias Lieb und Monika Stark sind die Vertreter im Zweckverband Kindergarten Stadelhofen. Bürgermeister Betz zum Standesbeamten bestimmt. Als Ortsbeauftragte fungieren Thomas Betz für Bojendorf, Michael Düthorn für Gräfenhäusling, Pia Martin für Mährenhüll und Mario Heidenreich für Wattendorf. Bis zur Wahl eines Ortssprechers von Schneeberg, das keinen eigenen Gemeinderat mehr hat, übernimmt diese Aufgabe der Zweite Bürgermeister Norbert Grasser. Jugendbeauftragte wurden Mario Heidenreich und Matthias Lieb. Behindertenbeauftragter bleibt weiterhin Richard Freitag und Seniorenbeauftragter Rudolf Krapp. Als Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bojendorf wurden Andreas Ruß und als Stellvertreter Dominik Dietz bestätigt.

Breiten Raum nahm der Bericht des Bürgermeisters ein über den Transport eines Trafos vom Bahnhof Lichtenfels zum Umspannwerk Würgau über Wattendorfer Gebiet. Trotz der Verteilung des Gewichts auf 30 Achsen befürchteten viele Gemeinderäte, dass ihre Straßen und Wege Schaden erleiden. Auch die immer noch nicht abgeschlossenen Wegebaumaßnahmen für die Windkrafträder sorgten für reichlich Diskussionsstoff.