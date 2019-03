Die Volkshochschule bietet mit Fred-J. Jansch den Diamotionsvortrag "Die neuen Bundesländer einst und jetzt - Impressionen vor und nach der Wende" an. Der Vortrag beginnt am Montag, 11. März, um 15 Uhr, im ASB-Seniorenzentrum. Die Anmeldung ist unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.demöglich. red