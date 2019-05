Die Neue will an "Stellschrauben drehen"

Neue Impulse will Johanna Bamberg-Reinwand im SPD-Kreisverband Haßberge setzen. Die 37-Jährige aus Zeil wurde am Samstag bei der Kreisdelegiertenversammlung im Saal der Gastwirtschaft Hartleb in Maroldsweisach mit allen Stimmen der 44 Wahlberechtigten zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Zuvor hatte Wolfgang Brühl das Amt inne, der nach 13 Jahren nicht mehr zur Wahl stand.

Expertin in Sachen Gleichstellung

Aufgewachsen in Aschaffenburg, über Bamberg nach Zeil kommend, hat sich Johanna Bamberg-Reinwand zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern seit neun Jahren perfekt eingelebt. Seit sechs Jahren ist sie Vorsitzende des Ortsvereins Zeil und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) sowie deren Sprecherin im Kreis und Unterbezirk.

Bereits während ihres Studiums war Bamberg-Reinwand studentische Mitarbeiterin im Frauenbüro der Universität Bamberg. Seit 2008 hat sie die Aufgaben der Referentin der Frauenbeauftragten übernommen. Dort berät sie Studentinnen und Wissenschaftlerinnen in Karrierefragen sowie in Fällen von Diskriminierung und Belästigung. Außerdem ist die 37-Jährige Ansprechperson für geschlechtergerechte Sprache und erarbeitet Richtlinien zur Förderung der Gleichstellung an der Universität. "Gemeinsam mit euch will ich an ein paar Stellschrauben drehen", kündigte die neue Kreisvorsitzende an. Unter anderem ist ein Ziel, die SPD-Liste zur Kreistagswahl in gleichen Teilen mit Männern und Frauen zu besetzen.

"Wir müssen uns nicht verstecken", resümierte Wolfgang Brühl seine 13 Jahre Amtszeit. 2006 hatte die SPD im Kreistag 13 Mandatsträger und heute noch genauso viel. Dies sei schon ein Erfolg, so Brühl, wenn man es mit anderen Kreisverbänden vergleiche. Den Grund dafür sieht der scheidende Kreisvorsitzende darin, dass es im Landkreis Haßberge stets pragmatische Aufstellungsveranstaltungen gab und durchweg gute Kandidaten zur Wahl gestellt wurden. Mit seinen Fachkenntnissen und seinem Erfahrungsschatz verschwindet Brühl aber nicht ganz aus der Politik, sondern wird den Kreisverband als Beisitzer auch in den nächsten Jahren unterstützen.

Die neue Vorstandschaft

Der neuen Vorsitzenden werden in Zukunft Helmut Dietz, Paul Hümmer und Caroline Petersen als Stellvertreter zur Seite stehen. Brunhilde Giegold führt weiterhin die Kasse, während Nicole Meyer auch wieder für die kommende Amtszeit als Schriftführerin zur Verfügung steht. Beisitzer wurden Wolfgang Brühl, Jürgen Hennemann, Marco Heumann, Martin Horn, Karl-Heinz Kandler, Susanne Kastner, Jürgen Kolbert, Eckart Roeß, Bernhard Ruß, Hannelore Schlee, Stephan Schneider und Konrad Spiegel. Revisoren wurden Hedwig Absmann und Manfred Michel. Außerdem wurden die Vertreter der Arbeitsgemeinschaften gewählt. Diese sind Vanessa Zehendner (Jusos), Werner Thein (AG 60 plus), Barbara Hahnlein (AsF) und Werner Strätz (Afa).