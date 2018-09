Die neue Uhr schlägt jede Stunde

Die neue Turmuhr der ehemaligen Schule in Neershof kann eingeweiht werden. Der Bürgerverein Neershof, Stadtbild Coburg und die Handwerker haben dafür den Freitag, 5. Oktober, 9 Uhr, vorgesehen. Als einziges Baudenkmal in dem Stadtteil stellt die ehemalige Schule aus dem Jahr 1902 den Ortsmittelpunkt dar. In diesem Jahr wurden sehr aufwendig das Dach, der Turm und die Turmuhr restauriert. Die Mechanik der Turmuhr musste komplett erneuert werden, ebenso die Zifferblätter und Zeiger. Es wurden alle Teile denkmalgerecht neu hergestellt. Die Uhr zeigt nun sogar funkgesteuert die genaue Zeit an. Nachdem die originale Glocke noch intakt war, wurde auch ein neues Schlagwerk eingebaut. Wie bis in die 1960er Jahre wird nun wieder die Stunde geschlagen. Foto: privat