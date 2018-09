Die neue Tribüne für das Sportzentrum Weiher nimmt Gestalt an

Umfangreiche Sanierungsarbeiten laufen derzeit an der Tribüne zur Ringlaufbahn und zum Sportplatz am Sportzentrum Weiher. Ausführende Firma ist die Bernhard Göhl, Hoch- und Tiefbau GmbH aus Mainroth.

Wie Landrat Klaus Peter Söllner bei einem Baustellentermin feststellte, wurde die Freisportanlage mit Ringlaufbahn und Tribüne im Jahr 1976 errichtet. Die gesamte Anlage war nach rund 40-jähriger, intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Bereits in den Sommerferien 2016 wurde mit Gesamtkosten von rund 200 000 Euro die Ringlaufbahn saniert. Landrat Klaus Peter Söllner: "Die Betonfertigteile der Tribüne zeigten erhebliche Abplatzungen, zudem war die Gründung nicht mehr ausreichend gegeben, so dass einzelne Fertigteile bereits aus dem Lot gekippt waren. Eine Sanierung der Fertigteile war nicht mehr möglich, weshalb die alte Anlage komplett zurückgebaut und erneuert werden musste."

Von 110 auf 34 Meter gekürzt

Die alte Tribüne mit einer Gesamtlänge von rund 110 Metern war in dieser Größenordnung nicht mehr notwendig und wurde auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten auf eine neue Gesamtlänge von 34 Metern, also um zwei Drittel der bisherigen Länge eingekürzt. Neben der Erneuerung von Gründung und Fertigteilen wurden noch weitere begleitende Arbeiten mit ausgeführt. So die Erneuerung von Kanal und Drainage entlang der Laufbahn, die Erneuerung der Beleuchtung und Verkabelung. Und im Bereich der angrenzenden Flächen zur Laufbahn wird ein neues Betonpflaster verlegt. Die Böschungen der nicht mehr genutzten Tribünenanlage werden noch begrünt. Damit leistet der Landkreis Kulmbach auch einen wertvollen Beitrag zur Flächenentsiegelung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Nachdem dafür keine Förderung zu erhalten war, erfolgt die Finanzierung zu 100 Prozent aus Mitteln des Landkreises Kulmbach.

Realschuldirektorin Monika Hild zeigte sich erleichtert, dass die Arbeiten jetzt zu Ende gehen: "Die alte Tribüne war halt schon ein Gefahrenpunkt, weil bereits viele Betonteile gebröckelt haben. Jetzt freuen sich unsere Sportklassen auf eine neue, schöne Tribüne."

Mit den Arbeiten wurde am 30. Juli dieses Jahres begonnen und die Fertigstellung ist für die Herbstferien geplant. Die Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Tragwerksplanung oblag dem Ingenieur-Büro Hilmar Schmidt, Kulmbach.