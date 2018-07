Die neue Spitze steht

Einen Tag nach der entscheidenden Aufsichtsratssitzung war es offiziell: Christian Sponsel übernimmt die technische Leitung der Stadtwerke und ihrer Unterbetriebe, Matthias Reznik die kaufmännische. Bis der bisherige Leiter Reinhold Müller , Chef über 140 Mitarbeiter, am 31. Dezember in den Ruhestand geht, werden sie gemeinsam über die Geschicke entscheiden (siehe auch Seite 9). Der 44-jährige Christian Sponsel, ein gebürtiger Pinzberger, ist seit 2010 im Haus. Er absolvierte eine Lehre als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, um anschließend Versorgungstechnik zu studieren. Der 39-jährige Matthias Reznik wohnt in Pretzfeld. Nach einem BWL-Studium war er bei einer Nürnberger Wirtschaftsprüfergesellschaft tätig. 2013 trat er in den Dienst der Stadtwerke und erhielt vor zwei Jahren Prokura. "Wir haben viel von Müller gelernt und abgeschaut", betonte Reznik.Im Ziel sind sich alle drei einig: Es geht um den kommunalen Kampf um Lebensqualität. Müller warnte davor, "als GmbH oder Aktiengesellschaft die kommunalen Wurzeln zu verlieren". Stadtwerke seien kein Selbstzweck.Oberbürgermeister Uwe Kirschstein SPD ) hält gutes Personalmanagement in Zeiten der Energiewende für unverzichtbar. Es wachse in Unternehmen das Misstrauen, wenn Führungskräfte immer nur von außen geholt würden.