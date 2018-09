Die neue Mitte feiern

Viele fleißige Hände waren es, die den neuen Ortsmittelpunkt von Großvichtach zu einem Schmuckstück werden ließen. Am kommenden Samstag, den 23. September, soll die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses auch gebührend gefeiert werden. Hierzu ist die gesamte Bevölkerung ab 17 Uhr zu einem Dorffest mit gemütlichem Beisammensein eingeladen. Musikalisch begleiten wird das Fest der Musikverein Seibelsdorf.

Ein lang ersehnter Wunsch

Mit dem Abschluss der monatelangen Bauarbeiten an der Begegnungsstätte geht ein lang ersehnter Wunsch der Bevölkerung in Erfüllung. So gab es bislang - bis auf das nur einmal wöchentlich öffnende Sportheim - im Ort keine Möglichkeit des kommunikativen Austausches.

Der neu geschaffene Treffpunkt gehört dem Markt Marktrodach. Ermöglicht wurde der Bau aufgrund der Verkaufsbereitschaft durch die anliegende Nachbarfamilie.

Bereits von Beginn an hatte die Dorfgemeinschaft die Baumaßnahmen unterstützt, indem sie viele Arbeiten in Eigenregie übernahm - im Gebäude wie auch im Außenbereich.

Gemeinschaftssinn fördern

So wurde nicht nur Geld eingespart und der Sinn der Gemeinschaft gefördert. "Die Dorfgemeinschaft ist bei dem Projekt noch ein Stück weit mehr zusammengerückt", freut sich Marktrodachs Bürgermeister Norbert Gräbner (SPD), der bislang auch großzügige Spenden von Vereinen und Firmen für das Projekt entgegennehmen konnte.

Entstanden ist ein eingeschossiger Massivbau ohne Unterkellerung. Die Grundfläche beträgt circa 100 Quadratmeter. Im multifunktional nutzbaren Versammlungsraum finden bis zu 50 Personen auf den rund 50 Quadratmetern Platz.Die Sanitärräume erreicht man vom Flur aus. Von dort aus gelangt man auch direkt in den Veranstaltungsraum Ein Dachraum wurde als Lager eingerichtet. Die Aufträge im Zuge der Sanierung wurden komplett an heimische Firmen im Kronach- und Rodachtal vergeben.

Die neue Begegnungsstätte wird bereits von den ansässigen Vereinen als Versammlungsstätte sowie für Schulungen und Lehrgänge genutzt. Zugleich dient es als Depot für Ausstattungsmaterialien, Lager für Gerätschaften sowie als Raum für historische Bilder und Berichte. Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch für private Feiern genutzt werden, was ebenfalls schon sehr guten Zuspruch findet. Während die Ortsstraße in Asphalt ausgeführt wurde, wurde der Dorfplatz durch ein neues Betonpflaster aufgewertet. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf das Anlegen eines Dorfteiches nach historischem Vorbild gelegt - als Zentrum des Platzes. In unmittelbaren Bezug zum Teich wurde ein Dorfbrunnen errichtet, dessen Überlauf in den Teich erfolgt. Das Kriegerdenkmal wurde in den Randbereich versetzt. Die Arbeiten sollen ebenfalls heuer noch fertiggestellt werden.