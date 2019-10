Die Neue Liste steht voll hinter Christiane Meyer

Die Neue Liste Ebermannstadt (NLE) steht voll hinter Christiane Meyer - als Vorsitzende ebenso wie als Bürgermeisterkandidatin. Das drückte der lebhafte Beifall aus, den sie für ihren Rückblick bei der Jahresmitgliederversammlung der NLE erhielt.

Das zeigte sich auch bei ihrer einstimmigen Wiederwahl zur Vorsitzenden und bei der Abstimmung über die Kandidatur für die Kommunalwahl 2020. Gewählt wurde auch der übrige Vorstand. Dabei wurden die Stadträte Erwin Horn und Bernhard Hübschmann als Stellvertreter bestätigt, Markus Kriegl ist weiter Schatzmeister, Schriftführer bleibt Stadtrat Christian Kiehr.

Als Beisitzer wurden Christoph Berger, Frank Ruhland und Christian Schlee wiedergewählt. Silke Distler und Barbara Vollmer kamen neu dazu.

Alle Abstimmungen verliefen einstimmig bei Enthaltung der zu Wählenden. Bürgermeisterin Christiane Meyer bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern, beim Vorstand und den Stadträten für ihr Vertrauen und für die geleistete Arbeit, insbesondere auch bei Anna-Maria Böhm und Raimund Schuh jr., die nicht mehr antraten. Sie verwies auf die positive Entwicklung, die Ebermannstadt in der ablaufenden Amtszeit genommen habe. Meyer hob auch die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen positiv hervor. In diesem Zusammenhang gratulierte sie Gabi Rauch und Brigitte Mitterer aus dem Vorstand des Kulturkreises, die zu einem Empfang des bayerischen Ministerpräsidenten in der Würzburger Residenz eingeladen waren. Die Mitglieder diskutierten Vorschläge zu NLE-Leitlinien für die Kommunalwahlen 2020. Zu den anstehenden Terminen zählt neben einem Frauenfrühstück am 12. Oktober und dem NLE-Stammtisch am 15. Oktober die offizielle Nominierungsveranstaltung für Christiane Meyer am 25. Oktober. red