Die neue Kirchenorgel tönt digital

Am kommenden Wochenende 11. bis 14. Oktober wird in St. Ägidius Lahm Kirchweih zusammen mit dem Erntedankfest gefeiert. Zudem wird die neue digitale Kirchenorgel eingeweiht.

An der 1961 angeschafften Pfeifen-Orgel in der schönen alte Barockpfarrkirche von St. Ägidius Lahm nagte zuletzt deutlich der Zahn der Zeit, so dass diese hin und wieder ihren Dienst versagte. Aus diesem Grund beschloss die Kirchenverwaltung eine Neuanschaffung. Das Gremium entschied sich für eine Orgel mit digitaler Klangerzeugung, bei der sich die Lautsprecher hinter den alten Orgelpfeifen befinden.

Das neue Instrument des niederländischen Kirchenorgel-Herstellers Johannus hat zwei Manuale, Klaviaturen mit Druckpunkt, ein 30-töniges Pedal, 34 Register und vier wählbare Intonationen. Sie ist unempfindlich gegenüber Hitze, Kälte, Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit und kostet nur einen Bruchteil einer Pfeifen-Orgel.

Ein wenig Wehmut war trotz allem dabei, als sich der Organist Willi Fiedler von seiner guten alten Pfeifen-Orgel verabschiedete. Seit 1946 (!) begleitet der 88-Jährige ohne Unterbrechung die Gottesdienste an der Orgel.

Eingeweiht wird die Orgel beim Fest-Gottesdienst am Sonntag um 14 Uhr mit Regionaldekan Thomas Teuchgräber. Zeitgleich ist auch wieder Kinderkirche im Pfarrhaus. Nach dem Festgottesdienst spielt um circa 15 Uhr der Musikverein Hesselbach zum Kerwa-Standkonzert beim Jugendheim auf.

Kerwa-Auftakt ist bereits am Freitag ab 16 Uhr mit dem Kerwaständerla. Ab 18.30 Uhr gibt es Schlachtschüssel und Grillhaxen im Hesselbacher Sportheim. Am Samstag schließen sich ab 8 Uhr die Kerwa-Ständerla in Hesselbach und Geschwend an. Um 12 Uhr startet die Kerwa-Gesellschaft ihren Dorfrundgang mit Musik und Tanz an jedem Haus, bevor ab 16 Uhr ein gemütliches Beisammensein am Spielplatz Lahm folgt. Um 19 Uhr steigt der große Kirchweihtanz im Jugendheim Lahm mit der Band "Ghostriders". hs