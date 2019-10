Die neue Kirche wird am Sonntag 70

Der Bau der Kirche ist auf die Initiative von Pfarrer Heinrich Geiger zurückzuführen, der am 16. April 1940 nach Teuschnitz kam und mit der Entstehung dieses Werks für immer aufs Engste verbunden sein wird. Die Kirche prägt heute das Stadtbild entscheidend mit.

Nach dem Krieg liefen die Arbeiten auf Hochtouren, obwohl die endgültigen Pläne noch nicht fertiggestellt waren. Auf Vorschlag der Teuschnitzer einigte man sich auf den jetzigen Standort.

Bereits 1945 ließ Pfarrer Geiger in den Steinbrüchen gleich außerhalb der Stadt Steine brechen und im Pfarrwald Bäume für das Bauholz fällen. Die Beschaffung von Baumaterial gestaltete sich jedoch immer schwieriger, da man für das Geld nichts mehr bekam. Nur durch Kompensation, durch Tausch vor allem mit Holz, könnte man Material erhalten. So tauschte man 55 Kubikmeter Holz gegen 400 Zentner Zement und zwölf Kubikmeter Holz gegen 20 Zentner Nägel ein. Die Bauleistungen wurden weitgehend an heimische Unternehmen vergeben.

Mit den Erdarbeiten konnte noch nicht begonnen werden, obwohl die Materialien schon beschafft waren, weil die Pläne noch nicht genehmigt waren, weshalb die Arbeiter im Steinbruch zur Sandbereitung eingesetzt wurden. Auch sollte über die alte Kirche ein Gutachten abgegeben werden.

Freiwillige Erdarbeiten

Pfarrer Geiger wollte aber nicht warten, bis der Instanzenweg durchlaufen war und ließ Mitte Juni die Erdarbeiten, die überwiegend in freiwilligen Schichten ausgeführt wurden, beginnen. Architekt Holzbauer schien Schwierigkeiten mit dem Landesamt für Denkmalpflege zu ahnen, denn er befürchtete eine Ortsbesichtigung, die am 18. Juli stattfand.

Regierungsrat Blattner war von der alten Kirche begeistert, was Pfarrer Geiger jedoch gar nicht behagte, da er nun um den Kirchenneubau fürchtete. Das größte Problem war die noch ausstehende Genehmigung der Pläne. Um das Urteil des Regierungsrats Blattner abzuschwächen, wandte sich Pfarrer Geiger an das Ordinariat in Bamberg und schilderte, was alles schon versucht worden sei, um Teuschnitz zu einer neuen Kirche zu verhelfen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat stellte sich zwar auf die Seite des Pfarrers, forderte aber eine einstweilige Einstellung der Bauarbeiten. Im Oktober 1947 hielt sich Regierungsdirektor Pfaller aus Ansbach in der Pfarrei auf, um die alte Kirche zu begutachten. Auch er war für die Erhaltung und war sehr erregt darüber, dass man schon mit dem Neubau begonnen hatte.

Zusammen mit dem Architekten kämpfte Pfarrer Geiger für die Fortführung seiner Pläne und für den Abbruch der alten Kirche. Neue Gutachten und Stellungnahmen wurden eingeholt, um den schlechten Zustand der alten Kirche zu dokumentieren.

Die endgültige Baugenehmigung für die neue Kirche traf dann am 10. Juni 1948 ein. Das Fundament war zu dieser Zeit schon weit fortgeschritten. Am 26. September 1948 erfolgte im Rahmen einer Pontifikalmesse die Grundsteinlegung durch Weihbischof Arthur Landgraf. Am Sonntag, 16. Oktober 1949, konnte endlich wie geplant die neue Kirche eingeweiht werden. Erzbischof Joseph Otto Kolb vollzog am Sonntag die Weihehandlung, während Domkapitular Heinrich Rauh die Festpredigt hielt.

Am 23. Mai 1954 erlebte die Pfarrgemeinde erneut einen Höhepunkt mit der Einweihung der Glocken durch Weihbischof Landgraf. Weitere Anschaffungen wurden getätigt, wobei die Opferbereitschaft der Pfarrgemeinde zu loben war. Pfarrer Geiger starb am 31. August 1966. Sein Name wird mit Entstehung dieser Kirche aufs Engste verbunden sein, gilt doch die St.-Marienkirche als Mittelpunkt der Stadt Teuschnitz. Aufgrund seines segensvollen Wirkens in der Stadt wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

Kirchweih

Der Kirchweihsonntag wird eingeleitet um 9.30 Uhr mit einer Kirchenparade. Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst unter Mitwirkung des Gesangvereins Teuschnitz statt und um 16 Uhr ein Konzert mit "Cantate Nova". Ihr Thema für die musikalische Stunde lautet: "Komm herein und nimm dir Zeit für dich". An der Orgel spielt Dekan Holger Fiedler. Im Anschluss bietet der Pfarrgemeinderat einen kleinen Imbiss im Pfarrheim an.