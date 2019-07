Die neue Gaukönigin siegt auch in ihrem Heimatverein

Nach ihrem nahezu perfekten Schuss (10-Teiler) auf die Königsscheibe des Schützengaus Neustadt/Aisch krönte sich Katharina Reich mit einem 232-Teiler auch zur Königin in ihrem Heimatverein, gefolgt von Maximilian Reich und der Vorjahreskönigin Ursula Nehmeier. In der Jugend konnte sich Manuel Dreßler mit einem 328-Teiler die Königskette sichern. Zum ersten Mal wurde ein Wettbewerb mit dem Blasrohr ausgetragen, in dem die Damen den Herren keine Chance ließen.

Willner vor Willner

Platz 1 geht an Annalena Willner mit 43 Ringen, gefolgt von Theresa Willner mit 42 Ringen und Maria Bauer mit 41 Ringen.

Weitere Ergebnisse: Glücksscheibe: Luftgewehr Schützenklasse: Florian Schweikl; Luftgewehr Jugendklasse: Leon Peter; Luftpistole: Helmut Schweikl; Meisterserie: Luftgewehr Schützenklasse: Florian Schweikl; Luftgewehr Jugendklasse: Leon Peter; Luftpistole: Denis Ovsjannikov; Pokalsieger 2019: Wolfgang Rößner (Abl-Pokal), Norbert Stoll (Maria-Stangel-Pokal und Königspokal), Maximilian Reich (Sparkassen-Pokal), Leon Peter (Ali-Dreßler-Pokal und de Wendt-Pokal), Sandra Schweikl-Pabst (Günther-Schramm-Pokal), Johannes Dreßler (Jugend-Pokal), Helmut Schweikl (Pistolen-Pokal), Holger Cichon (Pistolen-Gaudipokal "Trifft nix"). red