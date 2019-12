Die neue Brücke steht

Schweres Gerät war erforderlich, damit das neue Brückenbauwerk über die Haßlach, am Radweg zwischen Kronach und Knellendorf südlich der Trinkwasseraufbereitungsanlage Haßlachtal gelegen, auf die Widerlager gehoben werden konnte. Die alte Brücke musste komplett ersetzt werden. Mit der rund 120 000 Euro teuren Maßnahme war die Firma Heublein Metallbau aus Föritz beauftragt worden. Die Brückenwiderlager wurden vom städtischen Bauhof in Eigenregie saniert. Seit der Verkehrsfreigabe am gestrigen Freitag ist die Radwegeverbindung zwischen Kronach und Knellendorf wieder nutzbar. Foto: privat