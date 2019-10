Die neue Bläserklasse in Wilhelmsthal geht an den Start

15 Kinder erhielten ihre Instrumente für die Bläserklasse der Grundschule Wilhelmsthal. Dabei handelt es sich um eine Kooperation der Musikvereine Hesselbach, Wilhelmsthal, Steinberg und Effelter in Zusammenarbeit mit Music Service Geiger.

Von der Flöte bis zur Trompete - durch die Grundschule Wilhelmsthal dringen an diesem späten Nachmittag gebrochene Töne verschiedener Blasinstrumente. Mit aufgeplusterten, "leicht" geröteten Backen testen beim offiziellen Startschuss der neuen Bläserklasse einige der musikalischen Nachwuchstalente ihre nagelneuen, glänzenden Instrumente, nachdem sie diese voller Stolz entgegennehmen durften. Die Freude darüber stand ihnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Musikvereine im Gemeindegebiet Wilhelmsthal mehrere eigene Bläserklassen ins Leben gerufen. Das System der effizienten Nachwuchsförderung durch intensive Aufbauarbeit hat sich bewährt: Viele der Nachwuchstalente blieben der Musik treu und wurden in die jeweiligen Orchester integriert. Mittlerweile reicht jedoch die Anzahl der interessierten Kinder für eigene Bläserklassen der einzelnen Vereine nicht mehr aus. Daher schlossen sich nunmehr erneut alle Musikvereine im Gemeindegebiet zur Gründung einer gemeinsamen neuen Bläserklasse zusammen.

Sehr erfreut über das Zustandekommen dieser Kooperation zeigten sich die Vorsitzenden und Verantwortlichen der Musikvereine. Diese hatten sich auch neben stolzen Eltern und Angehörige sowie Kati Schubert und Robin Schuller vom Music Service Geiger in der Schule eingefunden.

Viele lobende Worte für das beispielhafte Gemeinschaftsprojekt fand auch die neue Schulleiterin Petra Scherbel zusammen mit ihrer Stellvertreterin Astrid Staub, bei denen man mit dem Vorhaben "offene Türen eingerannt" hatte. Bei einer gut besuchten "Schnupperveranstaltung" hatten die Kinder im Vorfeld die einzelnen Musikinstrumente kennengelernt, ausprobiert und sich im Vorfeld für ihr "Lieblings"-Instrument entschieden.

Zweijährige Ausbildung

Bei der qualifizierten Ausbildung durch kompetente Ausbilder handelt es sich zum einen um Registerunterricht - also Erlernen des Instruments - und zum anderen um gemeinsames Musizieren in der Orchestergemeinschaft. Konzipiert ist das Projekt für zwei Jahre. Danach soll eine Integration in die Orchester der Erwachsenen erfolgen.

In den monatlichen Fixkosten ist die Leihgebühr für das jeweils gewünschte neue Instrument beinhaltet, das später gekauft oder zurückgegeben werden kann. Damit übernehmen die Kinder gleichzeitig Verantwortung für das Leihinstrument. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass das gemeinsame Musizieren die Motivation und Konzentration der Kinder beflügelt sowie Erfolgserlebnisse verschafft. Die "spielerische" Lernmethode fördere zudem auch das Sozialverhalten. Die Schüler übten nicht nur Töne, sondern auch Rücksicht und Verantwortung.

Auch Kati Schubert freute sich, dass nun ein "Anfang gemacht sei" - und das mit einer solch stolzen Anzahl von gleich 15 Youngstern, womit die Bläserklasse der Grundschule Wilhelmsthal eine der zahlenmäßig stärksten im Landkreis sei.

Neuzugänge sind nach wie vor willkommen und erwünscht. Die Entscheidung darüber muss aber schnellstmöglich erfolgen. Für weitere Auskünfte stehen die Vereine mit ihren Vorsitzenden gerne zur Verfügung. hs