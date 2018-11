Die Nerven behalten

Die Veinal Volleys Bamberg II (6.) haben nervenstark ihr Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten der Bayernliga Nord, TSV Abensberg, mit 3:2 (23:25, 25:13, 25:22, 12:25, 15:10) gewonnen. Die Niederbayerinnen waren den Bambergerinnen zum Teil bereits aus der Landesliga, in der beide Teams in der Saison 2016/17 gespielt hatten, bekannt. Der TSV hatte bis dato erst einmal verloren.

Der Bamberger "Zweiten" steckte noch das 2:3 gegen den TV Mömlingen (8.) eine Woche zuvor in den Knochen. Trotz der Fortschritte im Training war es den Bambergerinnen bereits einige Male in dieser Saison nicht gelungen, die Konzentration bis zum Ende zu wahren, was bittere Niederlagen zur Folge hatte. So ging das Team von Trainer Heriberto Quero in Abensberg nervös ins Spiel.

Die Bambergerinnen brachten sich nur zaghaft ins Spiel, was sich in der hohen Anzahl verschlagener Aufschläge zeigte, holten jedoch gut auf. Mit 23:25 ging der erste Satz knapp verloren. Im zweiten Durchgang waren der Teamgeist und die wachsende Zuversicht der Volleys auf dem Feld deutlich zu bemerken. Gerade im Aufschlag gelang eine Steigerung. Mit einem 25:13 zog das Quero-Team in den dritten Satz. Es schien weiter alles zu klappen, bis die Bambergerinnen in ein kleines Tief stürzten. Der Gegner machte zuverlässig acht Aufschläge, doch der Gast behielt die Nerven (25:22).

Die Bamberger Eigenfehlerquote schnellte nun in die Höhe. Verschlagene Aufschläge, unkontrollierte Annahme und gute Angriffe des TSV machten den Veinal Volleys das Leben schwer, der vierte Satz ging mit 25:15 an Abensberg. Die Aufschläge der Bambergerinnen im Tiebreak waren wirkungsvoll, die Souveränität kehrte vermehrt zurück. Tipps von Trainer Quero halfen den Bambergerinnen, schnell die Führung zu übernehmen. Sie schafften es diesmal, sich nicht mehr vom Erfolgskurs abbringen zu lassen (15:10). jf Veinal Volleys Bamberg II: Reichenberg, Bayer, Elser, Hlawatsch, Fuhrmann, Kemper, Reinke, Tümpner, Wöckel