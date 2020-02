Die "Nerds" gewinnen das erste Kneipenquiz

Die erste Auflage des Haßfurter Kneipenquiz fand statt. Zwölf Teams mit bis zu fünf Teammitgliedern fanden sich im Gasthaus "Meehäulse" ein. Dort wurde das nütze und unnütze Wissen der Teilnehmer in acht Kategorien auf den Prüfstand gestellt. Teams aus Lehrern, Schülern, Familien und Vereinen waren dem Ruf des Haßfurter Bibliotheks- und Informationszentrums (Biz) gefolgt. Moderator Alexander Vogt führte mit viel Begeisterung und Witz durch den Abend. Als Sieger ging das Team der "Nerds" hervor. Den zweiten Platz machte das Team "des schaff mer", die sich zum Schluss in einem Stechen gegen zwei Konkurrenten behaupten konnten. Zur Überraschung der Veranstalter war das Interesse für den Quizabend so groß, dass einige Teams auf eine Warteliste gesetzt werden mussten. Bei der zweiten Auflage am Donnerstag, 7. Mai, wird daher die Quizarena erweitert, kündigte das Biz an. Unser Bild zeigt die "Nerds" mit dem Moderator und Verena Braun vom Biz. Foto: Biz Haßfurt