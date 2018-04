Die Narren tagen unter freiem Himmel

Es kommt bestimmt nicht oft vor, dass eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen unter freiem Himmel stattfindet. Die Tanzsportabteilung der TSG Weisendorf, die "Blummazupfer", verlegte ihre Versammlung auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins am Wochenende wegen des schönen Wetters kurzerhand ins Freie.

Der wiedergewählte Abteilungsleiter der "Blummazupfer", Karl-Heinz Ziegler, berichtete erfreut von einem Anstieg der Mitgliederzahl auf nunmehr 156, davon über 110 im Alter von zwischen drei und 20 Jahren. "Wir suchen nach wie vor Kinder und Jugendliche, die bei uns mittanzen wollen", warben Karl-Heinz Ziegler und Jugendleiterin Manuela Ziegler. Das Training der einzelnen Garden und Gruppen laufe bereits wieder auf Hochtouren, denn auch in der kommenden Session werden sich die Weisendorfer neben Auftritten bei eigenen Veranstaltungen sowie bei anderen Vereinen und Organisationen in der Region wieder an den mittelfränkischen Meisterschaften beteiligen.

Die vergangene Session mit nahezu 100 Auftritten der Garden sei wieder sehr erfolgreich, aber auch mit viel Arbeit verbunden gewesen. "Es war wieder eine super Session, und wir hatten sehr gut besuchte Prunksitzungen", erklärte Sitzungspräsident Matthias Petsch bei seinem Rückblick, der ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde. Dass die jungen Tänzerinnen nicht nur fleißig trainieren, sondern auch viel unterwegs sind, war dem Bericht der Jugendleiterin zu entnehmen. Auch am Markttag am 7. Oktober wird die Abteilung wieder aktiv vertreten sein, bevor am 11. 11. das Rathaus gestürmt wird. Erstmals beteiligten sich die jungen Tänzerinnen 2017 erfolgreich am Weisendorfer Weihnachtsmarkt und werden auch in diesem Jahr wieder ihren Stand aufschlagen, um damit einen Beitrag zu den Einnahmen zu leisten. Denn dass der laufende Betrieb der Tanzsportgruppe den Besuchern nicht nur Freude bereitet, sondern auch Geld kostet, war dem Kassenbericht von Kerstin Schühlein zu entnehmen. So müssten immer wieder Kostüme ersetzt oder für Schautänze neu beschafft werden.

Dem Bericht aus den Abteilungen schloss sich auch gleich ein Ausblick auf die Session '18/'19 an, deren Höhepunkte die Prunksitzungen am 8. und 9. Februar 2019 in der Mehrzweckhalle sein werden. Auch das 22. Jubiläum, das 2020 gefeiert wird, wirft schon seine Schatten voraus, so findet voraussichtlich die Narrennachwuchssitzung Mittelfranken in Weisendorf statt. "Wir haben uns beworben, und die Aussicht, dass sie bei uns stattfindet, ist gar nicht so schlecht", erklärte dazu der Abteilungsleiter.

Natürlich war auch die geplante Ballsporthalle, die für das Training dringend gebraucht wird, ein Thema. Deshalb freute sich die Tanzsportabteilung, dass Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) als Neumitglied an der Versammlung teilnahm. Er erklärte, dass ein Baubeginn im kommenden Jahr angestrebt wird. "Wir wollen nach der Fertigstellung unseren Vereinen in Weisendorf beste Trainingsmöglichkeiten bieten", erklärte der Bürgermeister unter Beifall.