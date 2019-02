Die Narren sind los

Alle zwei Jahre findet in Thulba ein Faschingsumzug statt. Nachdem 2011 nach 48 Jahren die Thulbaer wieder einen Faschingsumzug organisiert haben gehört er nun wieder fest zum Ortsgeschehen. Auch heuer werden mehr als 25 Gruppen und Wägen sich auf den Weg von der Frankenbrunner Straße zur Thulbatalhalle machen, um mit den Besuchern Fasching zu feiern.

"Fasching feiern und nicht Hader und Streit" ist das Motto, wenn am Samstag, 23. Februar, um 14.11 Uhr der Zug in der Frankenbrunner Straße startet. Die Route führt zur Thulbatalhalle. Ausgelassene Stimmung beim Zug wie auch auf der Party im Anschluss soll dem närrischen Volk einen schönen Tag bringen. Kaffee und Kuchen sowie der DJ in der Bar laden zum Verweilen ein.

Die Verantwortlichen haben in Absprache mit der Polizeidirektion Hammelburg, der Kommune und dem Roten Kreuz, der Feuerwehr sowie privaten Dienstleistern dafür Sorge getragen, dass das Feiern im Vordergrund steht. Jeder Wagen/Gruppe ist willkommen, ihr Motto liegt in deren eigenem Ermessen. red