Die närrischen Weiber feiern

Auf geht's zum Weiberfasching des TV 1848 Coburg. Am Donnerstag, 20. Februar, veranstalten die "närrischen Weiber" des TV 48 zum 39. Mal ihren legendären Fasching im Schützenhaus in Creidlitz. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht die Sause um 19.59 Uhr. Für die musikalische Stimmung im Saal sorgt auch in diesem Jahr Ronny Söllner. Karten gibt es im Vorverkauf bei Lotto Schwesinger am Markt oder an der Abendkasse. Foto: Gaby Arnold/Archiv