Kraftvolle Stimmen, gepaart mit gefühlvollen Balladen. In "Die Nacht der Musicals", der laut Mitteilung spektakulärsten Musicalgala aller Zeiten, verschmelzen die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt zu einem fesselnden und vielseitigen Bühnenfeuerwerk.

"Die Nacht der Musicals" mit "Tanz der Vampire", "Frozen", "Rocky", "König der Löwen", "Elisabeth", "Das Phantom der Oper", "Mamma Mia", "Cats" und vielen mehr findet am Donnerstag, 14. März, im Kongresshaus Rosengarten in Coburg statt. Beginn ist um 20 Uhr. Weiter im Programm befinden sich auch aktuelle Produktionen. Moderne Lieder verschmelzen dabei zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern. "Die Nacht der Musicals" lässt die Besucher an den am meisten ergreifenden Szenen der letzten 50 Jahre Musicalgeschichte teilhaben und garantiert einen unvergesslichen Abend für Jung und Alt, heißt es in der Pressemitteilung.

Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, Coburg, unter der kostenlosen Tickethotline 0800/9009100 oder online auf www.tickets.inFranken.de. red