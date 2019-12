Die Nachbarn feiern morgen die Grenzöffnung vor 30 Jahren

Am 10. Dezember 1989 öffneten sich endlich die Grenztore zwischen Weitramsdorf und Ummerstadt. Davor gab es viele Gespräche zwischen dem damaligen Weitramsdorfer Bürgermeister Hermann Lankl und dem Grenzkommandanten Ritschel. Über den damaligen Weitramsdorfer Pfarrer Rainer Axmann, der mit dem Ummerstädter Pfarrer Färber in Kontakt stand, gelang es, die Telefonnummer der Kaserne in Ummerstadt herauszubekommen und einen Termin zu vereinbaren. Man einigte sich auf den 10. Dezember.

Unglaublich viele Menschen kamen, die Musikkapellen Neundorf und Rieth spielten und nach der Wanderung, die auf dem Marktplatz in Weitramsdorf endete, gab es Bratwürste. Kurze Zeit später folgte dann der Gegenbesuch der Weitramsdorfer in Ummerstadt, ebenfalls mit einem Empfang auf dem Marktplatz.

Mit einer gemeinsamen Feier am morgigen Freitag um 15 Uhr im Rathaussaal in Ummerstadt wollen die Thüringer an die friedliche Revolution vor 30 Jahren und an das Wiedersehen nach 40 Jahren geteilten Deutschlands erinnern. "Zwischen unseren Kommunen herrscht seither ein gutes freundschaftliches Verhältnis", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ummerstadt.

Sie treffen sich regelmäßig

Im Fünf-Jahres-Rhythmus haben sich die Ummerstädter und Weitramsdorfer nach der Grenzöffnung getroffen, die Filme von damals angeschaut und manchmal beim Betrachten der Bilder auch geschmunzelt über das Älterwerden. Die Gemeinde- und Stadträte sind regelmäßig im Austausch und durch die Initiative Rodachtal arbeiten die Kommunen seit vielen Jahren an gemeinsamen Projekten. Es wurde über die ehemalige Grenze hinüber geheiratet, es gibt Arbeitsplätze über die ehemalige Grenze hinweg, und der Weitramsdorfer Bäcker Joachim Grosch hat die Ummerstädter viele Jahre mit Brot versorgt.

"Die junge Generation, die die Grenzöffnung nicht miterlebt hat, kann sich das alles nicht vorstellen, und auch für sie ist diese Feier gedacht. Sie sollen erfahren, was es heißt, für Frieden und Freiheit zu kämpfen. Es ist eine Feier ,gegen das Vergessen‘ und ,für die Stärkung des demokratischen Bewusstseins‘", heißt es weiter in der Mitteilung. Die Wahlergebnisse in Thüringen zeigten deutlich, wie wichtig es ist, sich gegenseitig als gute Nachbarn und Freunde wahrzunehmen. red