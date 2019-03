Die Musiker zeigen ihr Können

Ein voll besetzter Saal war der Lohn für die Blaskapelle Hofstetten bei ihrem 19. Abend der Blasmusik am Samstag in der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg. Das Konzert bestritten die Heimatkapelle aus Ziegelanger mit ihrem Dirigenten Ernst Ullrich und die Hofstettener Musiker.

Die Kapelle aus Ziegelanger brachte mit ihrem abwechslungsreichen Programm viel Schwung in den Saal. Es reichte vom Marsch "Jubiläumsklänge" über den Slow-Rock "Halleluja", "Bohemian Lovers", einem Solo für Tenorhorn und Flügelhorn, hervorragend gespielt von Ernst Ullrich und Lars Oppermann, und der Polka "Solistentraum" bis hin zur Polka "Böhmische Liebe", bei der kein Instrument zu kurz kam. Die lautstarke Forderung des Publikums nach einer Zugabe wurde natürlich erfüllt.

Den zweiten Teil gestaltete die Blaskapelle Hofstetten unter Leitung von Klaus Rambacher, vor allem mit Polkas und Walzern. Hervorragend gespielt nicht nur von der Gesamtkapelle aus dem Königsberger Stadtteil, sondern auch von den Solisten bei einigen Musikstücken. So brillierten unter anderem Marco Rügheimer mit seiner Posaune bei der Polka "Der Posaunen-Schorsch" und Tanja Kroiß und Markus Geuß im Solo für Tenorhorn und Bariton bei dem Stück "Für Tanja". Mit diesen Melodien zeigte Hofstetten, dass es zu den Spitzenkapellen hinsichtlich dieser Musikrichtung im Landkreis Haßberge zählt.

Dass die "Königsberger Stadtkapelle" sich keine Sorgen um den Nachwuchs machen muss, stellte sich im Übergang vom ersten zum zweiten Teil der Veranstaltung heraus, den die Kapelle zusammen mit ihren Nachwuchsmusikanten, den "Neudorfer Holzböcklich", mit drei feinen Musikstücken bereicherte. Jürgen Bereiter führte als Moderator durch den Abend.