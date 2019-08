Die Musik der "Stones"

"Voodoo Lounge", eine Rolling Stones Tribute Band, gibt ein Konzert in Haßfurt. Es findet am Samstag, 28. September, um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt statt. Veranstalter ist das Kulturamt Haßfurt live. Die Band um ihren charismatischen Sänger Bobby Ballasch, der Mick Jagger nicht nur unglaublich ähnlich sieht, sondern auch so klingt, begeisterte laut Kulturamt bereits auf unzähligen Festivals und in Clubs in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und Italien. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, in Haßfurt, Telefon 09521/688228. Foto: Eric Laabs