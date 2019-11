Die Musik der "Doors" in Haßfurt

Die Tribute-Band "Light my Fire", die ausschließlich die Songs der legendären Band "The Doors" zum Besten gibt, gastiert in Haßfurt. Das Konzert des Kulturamtes findet am Dienstag, 19. November, um 20.30 Uhr in der Rathaushalle Haßfurt statt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt, Bahnhofstraße 2, Telefon 09521/688228.

"Light My Fire" versteht es laut Kulturamt, auf einzigartige Weise den Zeitgeist der 1960er Jahre zu zelebrieren. "The Doors" waren unzweifelhaft eine der eigensinnigsten Bands der 60er Jahre, die mit ihrer legendären düsteren Musik das Leben und Lebensgefühl von Generationen prägten und heute noch prägen.

Die Tribute-Band "Light my Fire" aus dem Raum Würzburg besteht aus international erfahrenen Musikern und ist eine der wenigen "Doors"-Coverbands Deutschlands, die es schaffen, ihr Publikum bei jedem ihrer Konzerte in den Bann der mystischen Klangwelt der 60er Jahre zu ziehen. Das Erfolgsrezept von "Light my Fire" ist die einzigartige Darbietung der Musik. red