Die Multiple-Sklerose-Gruppe benötigt Unterstützung

Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kos) am Landratsamt Haßberge in Haßfurt sucht hilfsbereite Menschen, die sich für die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe Haßberge ehrenamtlich engagieren und die Gruppenleitung in ihrer Arbeit für die Selbsthilfegruppe unterstützen wollen.

Diese Selbsthilfegruppe für Betroffene und deren Angehörige existiert inzwischen seit über 30 Jahren. Sie trifft sich regelmäßig. Wie aktiv und lebensfroh "frau" auch mit der Diagnose MS sein kann, lebt die Leiterin der Gruppe, Rosemarie Pischel, vor; das zeigt sich vor allem in ihrem Engagement. Unermüdlich arbeitet sie daran, dass die Ziele, die sich die Gruppe gesetzt hat, auch im Gruppenleben umgesetzt werden: den Betroffenen Mut zu machen, sie zu motivieren, aktiv zu bleiben und am Leben teilzunehmen.

Allerdings benötigt die Gruppe Unterstützung. Gesucht werden deshalb Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. In erster Linie braucht die Gruppenleitung derzeit Unterstützung bei der Verwaltung der Finanzen der Gruppe; ferner geht es um Schreibarbeiten und kleinere Besorgungen. Interessierte können sich an die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, Monika Strätz-Stopfer, am Landratsamt Haßberge in Haßfurt unter Telefonnummer 09521/27313 wenden. red