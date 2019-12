Die Müllabfuhrtermine im Kreis verschieben sich

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Abfuhrtermine im Landkreis.

Wie dieser mitteilt, werden die Restmüll- und Biotonnenleerung der Touren 1, 3 und 5 vorgezogen: Tour 1 findet bereits am Samstag, 21. Dezember, statt. Tour 3 wird schon am Montag, 23. Dezember geleert. Tour 5 wird auf Dienstag, 24. Dezember, vorgezogen.

Die Restmüll- und Biotonnentouren 7 und 9 verschieben sich hingegen um einen Tag nach hinten. Tour 7 findet am Freitag, 27. Dezember, statt, die Tonnen der Tour 9 werden am Samstag, 28. Dezember, geleert.

Papiertonne und Gelber Sack werden auch zu anderen Zeiten abgeholt Tour 20 wird bereits am Freitag, 27. Dezember, gefahren. Papiertonnen und Gelbe Säcke der Tour 1 werden am Montag, 30 Dezember, abgeholt. Tour 2 findet am Donnerstag, 2. Januar, statt.

Am Freitag, 20. Dezember, ist der Wertstoffhof Eckental von 10 bis 12 und von 13 bis 15.30 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 24. Dezember, bleiben die Wertstoffhöfe Uttenreuth, Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach und Medbach geschlossen. Dafür kann die Müllumladestation in Erlangen von 7 bis 12 Uhr genutzt werden. Am Dienstag, 31. Dezember, haben die Wertstoffhöfe Uttenreuth, Baiersdorf, Herzogenaurach und Medbach geschlossen.

Der Wertstoffhof Eckental hat von 10 bis 12 Uhr geöffnet, die Umladestation in Erlangen sogar von 7 bis 12 Uhr. red