Die Müllabfuhr kommt später

Das CEB teilt mit, dass sich die Abfuhrtage über Ostern bei der Müllabfuhr für die Stadt Coburg ändern.Die Termine ändern sich wie folgt: Montag, 22. April, (Ostermontag) am Dienstag, 23. April; Dienstag, 23. April, am Mittwoch, 24. April; Mittwoch, 24. April, am Donnerstag, 25. April und Donnerstag, 25. April, wird am Freitag, 26. April, geholt. Die Tour zur Leerung der Tonnen für schwer anfahrbare Grundstücke und enge Straßen (Tour IV) wird nicht verschoben und bleibt bei Mittwoch, 24. April. Bei weiteren Fragen kann man sich telefonisch unter 09561/749 5555 bei der CEB melden. red