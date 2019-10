Die Abfallwirtschaft des Landkreises Kronach weist darauf hin, dass sich die Müllabfuhr aufgrund des Feiertages an Allerheiligen im gesamten Landkreis wie folgt verschiebt: Die Abfuhr am Freitag, 1. November, wird am kommenden Samstag, 2. November, nachgeholt. Es wird gebeten, die Behälter beziehungsweise die Sammelsäcke am Abfuhrtag bereits ab 6 Uhr früh oder schon am Vorabend bereitzustellen, da die Abfuhrunternehmen bereits um diese Zeit mit ihrem Dienst beginnen. red