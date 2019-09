Am Donnerstag, 5. September, wird um 19 Uhr das Stück "Die Morde des Giuseppe Verdi" auf der Bühne des Brückentheaters im Kurpark gespielt. Zum Inhalt: Anekdotisches und Wahres aus dem Leben großer Komponisten, wie Mozart, Beethoven, Reger und Verdi, bringen die Rüsings als eine Symbiose von Musik, Spiel, Lesung und Pantomime auf die Bühne. Die "Königin der Nacht", die Entstehung der "Mondscheinsonate" und der "Schicksals-Sinfonie" sowie ein "echter Mord" an Desdemona auf der Bühne werden die Zuschauer erfreuen. Gesang und Darstellung: Gitti Rüsing. Klavier und Darstellung: Andreas Rüsing. Text, Bild und Regie: Lutz Backes. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön- Klinik und im Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich, die ab 18.30 Uhr besetzt ist. red